Cerruti: "Gattuso? Mi meraviglio che sia ancora l'allenatore del Milan"

L'intervento dell'opinionista Alberto Cerruti su MC Sport 'Live Show':

I colpi di Marotta:

"Non ha preso solo grandi giocatori affermati. Penso a Barzagli, che sembrava finito: Marotta lo acquistò per 300 mila euro. E poi aggiungo Pirlo, considerato uno scarto dal Milan. La Juventus, anzi Marotta, lo contattò per prenderlo a parametro zero. Il Milan da quando è andato via Pirlo non ha più vinto nulla".

Il Milan va alla deriva?

"È in balia degli episodi, della fortuna. Tra le ultime partite, l'unica che ha vinto è quella contro la Lazio grazie a un rigore nel finale. La gara di Torino è importante ma non è decisiva, perché poi ce ne saranno altre quattro. Non sarebbe nemmemo sufficiente vincere contro i granata, soprattutto se la Roma dovesse battere il Cagliari".

Sul futuro di Gattuso:

"Mi meraviglio che sia ancora sulla panchina rossonera. Non perché non la meriti ma perché non ha la piena fiducia di Leonardo. Agli occhi della proprietà non ha le caratteristiche per guidare il Milan del futuro, quindi anche se dovesse arrivare al 4° posto, non verrà riconfermato. Al momento è rimasto solo per i risultati ottenuti".

Domani potrebbe essere l'occasione giusta per vedere Lautaro e Icardi insieme?

"Spalletti non ci hai mai creduto, quindi credo che non la vedremo neanche domani. Io rimango della mia idea, è una soluzione che potrebbe funzionare molto bene".