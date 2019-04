Cerruti: "Juve alla ricerca del post Allegri. Gattuso mai aiutato"

Alberto Cerruti su MC Sport 'Live Show':

Che valore ha lo stage di Mancini?

"Valore 0, non serve a nulla. I giocatori vanno valutati nelle partite con i punti in palio. È un modo per riempire le giornate per l'allenatore della Nazionale. È lodevole l'impegno di Mancini, ma cosa si può valutare in un gruppo così vasto? Più sono importanti le gare e più si valuta meglio. Saranno contenti i procuratori, potranno parlare di convocazione in Nazionale".

Mancini ha chiesto che il prossimo campionato di A finisca prima...

"Il problema era già stato sollevato prima della scelta finale. È stato deciso diversamente e non credo si possa cambiare la data. È l'eterno conflitto tra club e Nazionale e più passa il tempo, più vincono i club".

Una fotografia sul momento del Milan?

"Il 25 settembre ho scritto che era una squadra sopravvalutata, che non poteva illudersi di arrivare al 4° posto. Il simbolo dei sopravvalutati è il numero 10, Calhanoglu. Non c'è qualità. Gattuso ha cercato di spremere tutto quello che era possibile e ha fatto anche degli errori. Mi sembra che il Milan sia in caduta libera, è difficile pensare che possa riacciuffare il 4° posto. Gattuso non è mai stato aiutato dalla società: Leonardo e Maldini hanno parlato di UEFA e di razzismo, ma non gli sono mai stati vicini, l'amministratore delegato non ha mai detto nulla e il presidente è solo di facciata. Sono tutti colpevoli".

Ti sorprenderebbe se Allegri dopo l'incontro con Agnelli non sarà più l'allenatore della Juventus?

"Non mi sorprenderebbe. Credo che la Juventus stia cercando un'alternativa: Allegri rimarrà solo se non si trova un sostituto all'altezza. Conte? Sono contro le minestre riscaldate. Solo Rocco al suo ritorno al Milan ha vinto".

Il Torino in Champions?

"Sarebbe clamoroso perché è ancora difficile. Sta facendo una grande rincorsa e non dipende soltanto dal Torino. Se l'Atalanta vince tutte le partite, ai granata non basteranno 9 punti".