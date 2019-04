Cerruti: "Milan in piena crisi. Roma situazione gravissima"

Alberto Cerruti, giornalista e opinionista di MC Sport, nel Live Show ha parlato dopo il pareggio del Milan e nel corso del primo tempo di Cagliari-Juventus: "Per il Milan siamo in piena crisi. Il pareggio di stasera equivale a una sconfitta soprattutto perché il Milan non ha giocato. Ho visto una squadra lenta con un centrocampo senza qualità, l'unico ad averne è Paquetà ma senza di lui si è spenta la luce. Non mi aspettavo un Milan così brutto, abbiamo rivisto una squadra spenta e stanca come quella che ha perso contro Inter e Sampdoria".

Il Milan è stato condizionato dal dover vincere per forza?

"Una grande squadra non deve lasciarsi condizionare. Il Milan aveva il dovere di iniziare meglio la partita e invece è sembrato molle come nelle ultime uscite. Non ci si può far spaventare dall'Udinese a San Siro, è un limite caratteriale. Il Milan nel finale ha anche rischiato di perdere ma l'Udinese non ha rubato nulla, il gol in contropiede una lezione tattica che ha evidenziato i limiti del Milan".

La Juventus anche senza nove titolari sta vincendo. E' una questione di mentalità?

"Sì e anche di qualità di organico. La Juventus in Italia è di un'altra categoria e lo dimostra la classifica. Anche senza i migliori giocatori la Juve ha sempre la stessa mentalità anche se contro l'Empoli aveva molto sofferto".

Giovedì c'è la possibilità che Lazio e Atalanta possano essere a un punto dal Milan?

"Sì ma non bisogna dare nulla per scontato. L'Atalanta che gioca benissimo ha perso grandi occasioni in questa stagione".

Che pensi della gestione di Icardi da parte dell'Inter negli ultimi giorni?

"Mi sembra che si passi da un eccesso all'altro. Non capisco come possa essere in condizione di giocare domani se non era in condizione per andare in panchina contro la Lazio. Mi dispiace per i tifosi dell'Inter perché sono loro le vere vittime di questa situazione. Quello che ha più probabilità di rimanere l'anno prossimo è Icardi. Se arriva un nuovo allenatore che considera l'argentino imprescindibile magari resta".

Che sensazioni hai su Roma-Fiorentina di domani sera?

"Se neanche Ranieri riesce a raddrizzare la situazione significa che la situazione in casa Roma è gravissima. E' la dimostrazione che non era Di Francesco il responsabile. C'è un problema di preparazione nella Roma perché gli altri corrono tutti di più. La Roma si trova in una situazione disperata e se Ranieri non riesce a risolvere la situazione sarà tutto da rifare".

Zona salvezza, il Bologna può salvarsi?

"Con Mihajlovic hanno cambiato marcia e ora hanno anche fiducia ed entusiasmo. Mancano nove partite alla fine e il Bologna non deve illudersi di essere già salvo".