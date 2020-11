Certezza Brozovic: unico giocatore dell'Inter sempre a segno in Serie A nelle ultime sette stagioni

Gli anni passano, gli allenatori cambiano, ma Marcelo Brozovic resta una certezza in casa nerazzurra. Il centrocampista croato, andato in gol anche ieri nel 2-2 col Parma, è non a caso l'unico giocatore dell'Inter a segno in ciascuna delle ultime sette stagioni in Serie A. Inoltre, quattro dei suoi ultimi cinque gol sono stati realizzati con tiri da fuori area.