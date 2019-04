Certezza Maran e la crescita di Ionita: Cagliari, la salvezza è a un passo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mentre il suo vecchio ChievoVerona è già sprofondato nelle torbide acque della Serie B dopo 11 stagioni, Rolando Maran vede l'obiettivo della salvezza con ben cinque giornate d'anticipo grazie alla vittoria ottenuta a spese del Frosinone. Troppo facile, forse, parlare di rivincita per un allenatore che a Verona aveva fatto benissimo ed era stato esonerato a poche settimane dalla fine dello scorso campionato. Piuttosto, quest'impresa è una conferma delle qualità del tecnico trentino e del suo staff, che emergono quando riescono a lavorare in condizioni ottimali.

Maran è una mosca bianca a livello tattico, uno dei pochi a utilizzare il 4-3-1-2 e a schierare le due punte. Le sue squadre hanno un'impostazione tattica riconoscibile, riescono a far coesistere tecnica e fisicità, esperienza e gioventù. Con lui si è forse definitivamente consacrato il talento di Barella, mentre Cragno è migliorato esponenzialmente, attirando le attenzioni di alcuni grandi club. C'è un giocatore, però, che più di tutti ha inciso nel cammino degli isolani, soprattutto nelle ultime sfide: Artur Ionita, dal gol contro il Chievo ad oggi, è stato probabilmente l'uomo migliore nel momento decisivo. Una crescita evidente, insieme ai compagni di squadra, per raggiungere l'obiettivo con largo anticipo. Il centrocampista moldavo sta vivendo la fase più importante della sua carriera e sta dimostrando grande personalità. Qualità che aveva lasciato solo intravedere in passato e che lo avevano frenato quando avrebbe potuto spiccare il grande salto. Adesso sembra finalmente pronto e più consapevole dei propri mezzi.