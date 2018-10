Certezza Strakosha ed esperimento Caceres: così la Lazio sfida l'OM

Fonte: Dall'inviato a Marsiglia, Giacomo Iacobellis

Poche sorprese nella formazione della Lazio contro l'OM. Mister Inzaghi ha deciso di affidarsi alla coppia offensiva Immobile-Caicedo per scardinare la non irresistibile difesa del Marsiglia. Solo panchina per Berisha, non al meglio dopo l'affaticamento al polpaccio patito contro il Parma, ma pronto comunque a entrare a gara in corso.

Esperimento Caceres laterale nel 3-5-2 sulla corsia di destra, dove l'allenatore biancoceleste continua quindi a ruotare i suoi calciatori. Da Marusic a Patric fino a Basta e, appunto, all'ex Verona e Juve, Inzaghi su quella fascia non ha ancora scelto il suo titolare e la gara di stasera sarà utile anche per avere qualche risposta tattica in più in vista del prosieguo della stagione.

Tra i pali, infine, la certezza Strakosha. Massima fiducia nei guantoni del titolarissimo albanese al posto del portiere di coppa Proto. Un ulteriore indizio della grande importanza che la Lazio ha dato a questo incontro, da non sbagliare assolutamente per riscattare la pesante sconfitta di Francoforte, distaccare i focesi in classifica (attualmente la compagine di Rudi Garcia ha un solo punto contro i tre dei capitolini) e dare continuità agli ultimi due risultati positivi con Fiorentina e Parma.

Queste, nel dettaglio, le formazioni ufficiali della sfida delle 21 fra Olympique Marsiglia e Lazio:

Olympique Marsiglia (4-2-3-1): Mandanda; Sakai, Rami, Kamara, Amavi; Luiz Gustavo, Strootman; Sanson, Payet, Ocampos; Mitroglou.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Caceres, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Immobile, Caicedo.