Certezza Szczesny, la Juventus è in buone mani. Solo Alisson meno battuto di lui in Europa

vedi letture

Certezza Szczesny, quasi nessuno come lui. Così titola il Corriere dello Sport, sottolineando come la Juventus sia in buonissime mani, e non certo solo da adesso. Il percorso di crescita del numero uno polacco parte da lontano, dalla prima stagione in bianconero vissuta da secondo di Buffon. Il polacco ha osservato, ha costruito un feeling solido con Gigi e nell’estate 2018 ne ha raccolto l’eredità. E adesso è diventato sempre più un punto fermo della corazzata bianconera, tanto da meritarsi il rinnovo fino al 2024.

Tra i top - Le statistiche fino al momento dello stop della stagione - continua il Corriere dello Sport - dicono che lo juventino è il secondo portiere meno battuto d’Europa: da inizio stagione, infatti, ha parato il 79,8% dei tiri che ha ricevuto. Vicinissimo al brasiliano Alisson del Liverpool, suo ex compagno ai tempi della Roma, che lo precede con l’80% di parate. Un altro dato calcolato da Opta testimonia l’affidabilità dello juventino ed è quello degli “expected goals”, che misura la probabilità che ha un tiro di diventare rete. Ebbene Szczesny ne ha evitati finora 8,29 e in Serie A domina questa classifica visto che il secondo in graduatoria, il laziale Strakosha, è a 3,54 gol evitati, mentre in Europa non ha nessuno davanti.