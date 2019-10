Certezze, giovani e soldati: Conte ha plasmato l'Inter in pochi mesi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Analisi approfondita sulla rosa interista nelle pagine dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Si parla, in particolare, di inamovibili, rivelazioni, gregari di lusso e valori aggiunti. La colonna vertebrale della squadra di Conte, per ora, è composta da cinque elementi insostituibili: Handanovic, De Vrij, Skriniar, Brozovic e Lukaku. Il mister salentino si affida alla loro personalità soprattutto per aiutare i giovani, che però hanno dimostrato di essere già pronti. Dalla grande rivelazione, Stefano Sensi, a Nicolò Barella e Alessandro Bastoni, Conte può dormire sonni tranquilli. Devono crescere, invece, alcuni elementi su cui il tecnico conta per fare il salto di qualità: Lautaro Martinez, Diego Godin e Alexis Sanchez sono sulla buona strada, anche se non hanno ancora mostrato tutte le loro potenzialità.

Soldati - E poi ci sono gli elementi a cui Conte proprio non può rinunciare, quelli su cui riesce più di tutti a incidere con il lavoro, soprattutto mentale. I gregari, con lui, hanno sempre spiccato il volo; si pensi alla Nazionale che sfiorò l'impresa a Euro 2016. Candreva, D'Ambrosio, Asamoah, Politano e Ranocchia sono quegli elementi che Conte può portare a superare ogni limite.