Certo che così saremmo andati al Mondiale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Non dico facile, ma quasi". L'ammissione è quella di Marco Verratti, centrocampista della Nazionale di Roberto Mancini, dopo la sfida contro la Grecia. Si ferma, fa la faccia sorridente, quasi a non volere rivangare. "Non voglio parlare del passato", tenta di smarcarsi. Ma alla fine la ferita è ancora aperta e lo sarà, almeno fino alla prossima qualificazione all'Europeo, molto più probabilmente al Mondiale. Ed è evidente che la trasformazione avvenga da due giocatori, appunto Jorginho e Verratti, che nella passata gestione erano finiti ai margini. L'ex napoletano, invocato come il salvatore della patria, e visto solo alla fine. Il parigino, adottato, capro espiatorio con i suoi falli e i gialli.

Gialli che arrivano ancora, sia chiaro. Ma la sensazione è che se dovesse uscire Verratti, ci potrebbe essere qualcuno in grado di sopperire alla sua assenza, pur da geometra alla Pirlo qual è. La forza del doppio playmaker è quella di non avere nessuno che può soffocare il gioco, se non proprio l'Italia. Riaprendo il vaso di Pandora del Mondiale, quell'ammissione ora sa di beffa. Perché è far capire come i giocatori non siano tutti uguali. Figuriamoci gli allenatori: "Sembra che in Europa, in realtà, si giochi diversamente ora". E in effetti il bello è quello di alzare il pressing, la posizione, il tiki taka. Non alla Barcellona, quindi falso nove abolito appena si riesce. O meglio: far coesistere tutti, non escludere qualcuno. Tipo Insigne all'ultima partita, simbolo di quello che, alla fine, non è stato il Mondiale di Russia.