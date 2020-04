Cesari e la regola del fuorigioco: "Altro che tolleranza, puniamo anche le braccia"

L'ex arbitro internazionale Graziano Cesari, ora noto per i suoi interventi televisivi, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport per commentare le nuove regole che l'IFAB ha proposto e che verranno adottate dalla prossima stagione ripartendo da qualcosa che non è stato toccato, come il fuorigioco: "La questione della tolleranza eviterei di prenderla in considerazione perché non è funzionale al gioco. La regola che abbiamo adesso è la più funzionale e la estremizzerei ancora di più. Al momento le braccia non vengono prese in considerazione, ma io dico che nella dinamica delle azioni sono fondamentali e quindi inserirei anche quelle". Sulle novità invece: "Abbiamo sgombrato il campo sull'ascella e la parte alta del braccio: fanno parte della spalla e non del braccio".