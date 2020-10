Cesari: "Fallo di Bernardeschi fuori area. Il rigore per il Barcellona non c'era: errore del VAR"

Dopo aver commentato e applaudito il VAR per i tre gol annullati, giustamente, ad Alvaro Morata, l'ex arbitro, Graziano Cesari, ai microfoni di Mediaset, ha messo la lente d'ingrandimento anche sul calcio di rigore assegnato nel finale al Barcellona e poi realizzato da Messi, rilevando un errore: "Ho detto in precedenza che il VAR è stato infallibile sui tre fuorigioco di Morata ma non posso dire lo stesso per quel che riguarda il fallo di Bernardeschi su Ansu Fati. L'intervento è fuori area, di poco ma fuori, e anche questa è una situazione oggettiva, dove è stata presa la decisione sbagliata".