Cesari sul gol di Lenglet in Barça-Napoli: "Era fallo, ma Cakir non ha accettato il VAR"

L'ex arbitro Graziano Cesari, ospite degli studi di Canale 5, ha commentato così l'episodio più discusso di Barça-Napoli: "Çakir era in ottima posizione, ha visto Lenglet spingere con violenza e platealmente il suo avversario nell'area di rigore del Napoli, ma ha deciso di convalidare comunque il gol dell'1-0 del Barcellona. Questo è un arbitro super top, secondo me non ha accettato che il suo giudizio potesse essere messo in discussione e per questo non ha rivisto l'episodio al VAR, ma a causare la rete è stata proprio l'impossibilità di intervento da parte di Koulibaly, visto che il suo compagno di squadra gli era finito addosso facendolo cadere a terra".