© foto di Federico De Luca

Con la situazione cessione ancora in stand-by, in casa Fiorentina regna l'incertezza per quanto riguarda il futuro di alcuni giocatori. Fra questi c'è anche Luis Muriel: il colombiano è arrivato in estate dal Siviglia in prestito con riscatto fissato a 16 milioni di euro, ma ancora il diritto di riscatto non è stato esercitato. Per questo, scrive la Gazzetta dello Sport, è probabile che la questione arrivi nelle mani della prossima dirigenza legata al nuovo proprietario.