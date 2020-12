Cessione Genoa, PrimoCanale.it: sfida tra Mascardi e una cordata piemontese

Il Genoa è in vendita, Enrico Preziosi non lo ha mai nascosto, e secondo quanto riportato da PrimoCanale.it il club ligure avrebbe due interessati: la società rossoblù è stata sul punto di passare di mano nelle scorse settimane agli imprenditori di Acqui Terme Pier Domenico Garrone e Andrea Bruzzone, ma l'operazione ha subito dei ritardi a causa di un intoppo nell'erogazione per via bancaria del prezzo pattuito, 30 milioni più l'accollo del debito consolidato da quantificare in separata sede. In tutto questo sta cercando di inserirsi Gustavo Mascardi, storico agente di calciatori argentino proprietario del fondo di investimento Pencil Hill Ltd.