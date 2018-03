Cessione Milan, portavoce Usmanov: "Mai ricevuto proposta d'acquisto"

Fonte: sportmediaset

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Al signor Usmanov sono arrivate diverse proposte d'acquisto di diversi club, ma non ha mai ricevuto quella del Milan". Il portavoce di Alisher Usmanov, boss uzbeko della Gazprom accostato alla società rossonera, è intervenuto sulla vicenda chiarendo la situazione: "Alcune vengono prese in considerazione, altre meno". Per il momento nessun contatto tra Elliott e il magnate che ha smentito di voler vendere le proprie quote dell'Arsenal.