Cessione Roma. L'allarme Coronavirus fa slittare il closing con Friedkin

Sono ore caldissime per il passaggio di proprietà della Roma dalle mani di James Pallotta a quelle di Dan Friedkin. Negli Stati Uniti, spiega la Gazzetta dello Sport, la macchina legale sta ultimando la stesura dei contratti propedeutica alla firma sul passaggio di proprietà.

Un lavoro lungo e in costante contatto con le varie sedi europee delle 12 società che compongono la galassia As Roma. Ed in tal senso, si legge, l'allarme Coronavirus sta rallentando il disbrigo di alcune visure. Niente di grave, fanno sapere le parti interessate, ma comunque un piccolo contrattempo che sta facendo slittare il closing.