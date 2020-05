Cessione Roma, strada in salita. Senza soci di minoranza Friedkin frena sull'acquisto da Pallotta

L’affare fra James Pallotta e Dan Friedkin per la cessione della Roma, spiega Il Tempo, ha imboccato una strada tutta in salita. Quelli in corso sono giorni di profonda riflessione per il magnate texano che aveva deciso di rallentare la corsa all’acquisto del club giallorosso all’inizio dell’emergenza Coronavirus. Il quotidiano fornisce alcuni retroscena riguardanti la situazione di stallo che si è creata: nelle scorse settimane, quando l’operazione era vicina alla fumata bianca, alcuni fondi d’investimento europei avevano deciso di affiancare lo stesso Friedkin nella trattativa. Soci di minoranza che, oggi, non sono più così certi di partecipare al deal, vista la situazione generale e quella particolare del club. L’idea di Pallotta e degli investitori collegati all’attuale società è quella di cedere il pacchetto per 640 milioni di euro, la valutazione attuale fatta in Texas non supera i 450 milioni. Una forbice di quasi 200 milioni su cui si dovrà lavorare parecchio. Goldman Sachs, intanto, sta sondando il terreno a caccia di nuovi potenziali investitori sul mercato italiano ed internazionale.