Cessione Samp, Ferrero: "Senza moneta non si fa niente, c'è ultimatum"

Non solo mercato in casa Samp. A tenere banco è anche la situazione legata alla cessione della società. Si è parlato in questi giorni di un ultimatum concesso dal gruppo Vialli datato 12 agosto, ovvero domani. L’edizione odierna de Il Secolo XIX ha riportato una breve dichiarazione del presidente Massimo Ferrero: "Embé?! Senza moneta non si fa niente, io di questo ultimatum ho letto su internet come voi e non ne so niente, so solo quello che hp già detto e cioè che gli affari si fanno pagando i prezzi altrimenti è inutile discutere, semmai sono io che ho dato ultimatum…".