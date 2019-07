© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non arrivano buone notizie dagli Stati Uniti e, dopo i proclami, mancano ancora i fatti. La Sampdoria è stata valutata dalla cordata di Gianluca Vialli circa 45 milioni di euro, l'offerta fatta a Massimo Ferrero che però a queste cifre non intende cedere. Bisogna arrivare almeno a tripla cifra. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione potrebbe scendere in campo anche Garrone al fianco di Vialli ma mancano comunque 55 milioni di euro per arrivare a cento. L'idea sarebbe quella di anticipare una cifra che poi sarebbe recuperata nel tempo da Garrone con le percentuali che spettano al club su diversi calciatori in futura vendita. Insomma, una sorta di Garrone bank per acquisire la Sampdoria e far cedere a Ferrero che non scenderà sotto i 100 milioni di euro ma soprattutto non vuole vendere il club a rate. Cedere sì ma alle condizioni giuste.