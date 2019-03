© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Cessione del club: l’offerta di Vialli è sotto quota cento ma si tratta ancora". Questo il titolo con cui l'edizione odierna de Il Secolo XIX analizza le vicende societarie della Sampdoria. Continua infatti l’ormai lungo confronto tra il “gruppo Vialli/York Capital Management” e la proprietà blucerchiata. L’incontro di martedì sera a Londra - si legge - forse è stato meno chiave per l’immediato di quanto ci si aspettasse, ma ha tenuto in vita tutto il progetto. A livello economico, sono due le versioni. La prima: un’offerta sarebbe stata fatta ma inferiore (doppia cifra, non tripla) a quella che girava l’altro ieri su internet. La seconda: un’offerta ma scritta arriverà in tempi brevi e sempre a doppia cifra. In questo balletto di numeri, tenere sempre conto dei circa 25 milioni di esposizioni varie che vanno scontati dal prezzo.