Cessioni Napoli, per Milik la richiesta non cambia. Llorente-Juve, (per ora) nessuna apertura

Sarà un mese di gennaio molto diverso rispetto all'ultimo quello che attende il Napoli. Se un anno fa, di questi tempi, il club partenopeo era al lavoro per iniziare a rimodellare la squadra a immagine e somiglianza del nuovo allenatore Gennaro Gattuso, adesso a disposizione del tecnico calabrese ci sono fin troppi giocatori. E proprio sulle cessioni si concentrerà il club, che invece in entrata potrebbe non fare nulla salvo offerte per Faouzi Ghoulam.

Priorità alla partenza di Arkadiusz Milik, tornato prepotentemente in orbita Atletico Madrid dopo la rescissione del contratto di Diego Costa. Il giocatore è fuori dai piani societari e in uscita ma il Napoli non sembra aver paura di perderlo a parametro zero e per questo motivo, a sei mesi dalla scadenza del contratto, continua a mantenere la sua posizione: servono 15 milioni di euro.

Discorso diverso per Fernando Llorente, altro attaccante in scadenza di contratto e in uscita. Classe '85, il centravanti basco verrebbe liberato gratis dal club partenopeo che però non vuole rinforzare dirette concorrenti. Ecco perché per ora - nonostante il pressing del giocatore, che vorrebbe tornare alla Juventus - non sta prendendo in considerazione la cessione di Llorente al club campione d'Italia.

In un mercato che girerà attorno alla ricerca del numero 9, Llorente sarà nel mirino di diverse società: il Napoli lo sa bene, proverà ad accontentare il ragazzo che vuole tornare a sentirsi importante, ma vuole evitare che questa mossa possa intralciare il cammino dei partenopei durante la seconda parte di stagione.