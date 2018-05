Chalobah ricorda Napoli: "Sarri il miglior allenatore della mia carriera"

© foto di Federico De Luca

Nataniel Chalobah, ex centrocampista del Napoli e ora in forza al Watford, ha parlato di Maurizio Sarri nel corso di un'intervista rilasciata a 'The Totally Italian Football Show': “Tatticamente, Sarri - riporta Tuttonapoli.net - è il miglior allenatore con cui abbia mai lavorato. È un professionista estremamente coinvolto nel suo lavoro. Si concentra molto sulla preparazione situazionale della squadra, ogni giorno in allenamento sistemavamo alcuni dettagli in vista della partita successiva. Nel frattempo, sviluppavamo anche il nostro gioco, secondo principi chiari e riconoscibili.

In Italia ci sono 12 calciatori in panchina, non è facile rendere tutti felici. Durante gli allenamenti, ha spesso perso la pazienza con me perché mi spiegava alcune cose e io non riuscivo a recepire. Però è sempre stato chiaro, ha cercato sempre di spiegarmi come voleva che interpretassi il gioco.

Quando sono arrivato, mi ha dato un foglio di carta con le istruzioni sui calci piazzati. C’erano dieci schemi diversi, che io avrei dovuto imparare. A quel punto mi sono perso, ma questo racconta la sua attenzione a ogni dettaglio. Per quanto mi riguarda, mi sono trovato a studiare le posizioni su rimessa laterale per la prima volta nella vita".