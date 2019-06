© foto di J.M.Colomo

Con la vittoria del Liverpool per 2-0 sul Tottenham è terminata la Champions League 2018-19. Il miglior marcatore della competizione è stato Lionel Messi: il fenomeno del Barcellona ha segnato 12 reti, che non sono servite alla sua squadra per arrivare alla finale di Madrid. Alle sue spalle Robert Lewandowski, autore di 8 centri, mentre chiudono il podio Tadic, Cristiano Ronaldo, Marega e Aguero con 6 gol. Ecco la classifica:

Messi 12

Lewandowski 8

Tadic 6

Ronaldo 6

Marega 6

Aguero 6

Dzeko 5

Sterling 5

Kramaric 5

Neymar 5

Kane 5

Dybala 5

Salah 5

Lucas Moura 5

Sané 4

Mbappé 4

Benzema 4

Griezmann 4

Bernardo Silva 4

Firmino 4

Son 4

Mané 4

Guerreiro 4

Gabriel Jesus 4

Icardi 4

Ziyech 3

Under 3

Bale 3

Fekir 3

Vlasic 3

Corona 3

Coutinho 3

Van de Beek

Dembele 3

Junior Moraes 3

Silva 3

Cornet 3

Mertens 3

Hoarau 3

Bentaleb 3

Insigne 3

L. De Jong 3

Bernat 3

Tagliafico 3