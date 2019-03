Champions 2019/20, ecco come sarebbe oggi: sorpresa Getafe in Liga

© foto di Alterphotos/Image Sport

Quali sono le squadre attualmente qualificate alla Champions League 2019/20? Ecco le 24 squadre che, in questo momento, sarebbero qualificate alla massima competizione continentale per club il prossimo anno. Classifica provvisoria a più di due mesi dalla fine della stagione, si tratta di 24 team a cui vanno aggiunte le vincitrici di Champions ed Europa League oltre alle sei squadre provenienti dalle qualificazioni.

Vanno direttamente alla fase a gironi le prime quattro classificate nei campionati di Spagna, Inghilterra, Italia e Germania, le prime due classificate nei campionati di Francia e Russia e le vincitrici del campionato in Portogallo, Ucraina, Belgio e Turchia.

In questo momento, ci sarebbero tre esordienti assolute in Champions: si tratta di Getafe, Fc Krasnodar e İstanbul Başakşehir

SPA: Barcellona, Atletico Madrid, Real Madrid, Getafe

ING: Manchester City, Liverpool, Tottenham, Manchester United

ITA: Juventus, Napoli, Milan, Inter

GER: Borussia Dortmund, Bayern Monaco, Lipsia, Borussia Mönchengladbach

FRA: Paris Saint-Germain, LOSC Lille

RUS: Zenit, Krasnodar

POR: Benfica

UCR: Shakhtar Donetsk

BEL: Genk

TUR: İstanbul Basaksehir