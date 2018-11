Champions, 90' agli ottavi: il quadro delle italiane e gli scenari sorteggio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Conclusa la due giorni di Champions League, soltanto 90' al termine della fase a gironi della massima competizione continentale. Juve e Roma già qualificate, ma soltanto i bianconeri possono arrivare primi nel girone. Per Napoli e Inter tutto è ancora da scrivere: riassumiamo tutti i possibili scenari, anche in ottica sorteggio, che avverrà lunedì 17 dicembre in quel di Nyon.

QUI JUVENTUS -

I bianconeri hanno già raggiunto gli ottavi di Champions League, forti dei 12 punti fatti in quattro partite. Manca, ancora, il primo posto, rinviato dopo la vittoria all'ultimo minuto del Manchester United: adesso, sarebbe comunque assicurato con una vittoria a Berna sullo Young Boys. In caso di pareggio o sconfitta, dipende dal risultato del Manchester United: se gli inglesi non battono il Valencia, Allegri è primo comqunue. Altrimenti, dipenderà dagli altri criteri: Juve e Manchester sono pari negli scontri diretti (una vittoria per 2-1 a testa), sarebbe decisiva la differenza reti complessiva nel girone. Dove la Juve è in leggero vantaggio (+6 contro +4) rispetto ai Red Devils.

QUI ROMA -

La situazione più semplice, perché tutto è già deciso. I giallorossi hanno conquistato gli ottavi di finale ma, dopo la sconfitta interna col Real Madrid, non possono ambire al secondo posto.

QUI NAPOLI -

Gli azzurri, dopo la vittoria sulla Stella Rossa, guidano il Gruppo C con 9 punti, seguiti a ruota da PSG (8) e Liverpool (6). Nell'ultima il Napoli andrà a giocarsi la qualificazione ad Anfield, mentre il PSG giocherà a Belgrado. Il Napoli ha a disposizione due risultati su tre, ma potrebbe passare anche con una sconfitta con un gol di scarto: in caso di successo del PSG a Belgrado, il Napoli passerebbe perdendo con un gol di scarto ma segnando ad Anfield almeno un gol. In quel caso infatti varrebbe la regola del doppio confronto e il Napoli prevarrebbe grazie all'1-0 del San Paolo. In caso di pareggio dei francesi, invece, la situazione presenterebbe tre squadre a pari punti a quota 9: il Napoli passerebbe il turno sempre perdendo con un gol di scarto, ma segnando almeno 3 gol alla squadra di Klopp. Infine, in caso di sconfitta del PSG a Belgrado, il Napoli sarebbe comunque qualificato indipendentemente dal risultato di Anfield.

QUI INTER -

Dopo la sconfitta di Wembley, il Tottenham ha raggiunto l'Inter a quota 7 punti in classifica, ma in questo momento i nerazzurri sono attualmente terzi in virtù degli scontri diretti (il 2-2 complessivo premia gli inglesi, con il gol di San Siro che al momento "vale doppio"). Nell'ultimo turno, la squadra di Pochettino sarà di scena al Camp Nou contro un Barça già qualificato mentre i nerazzurri ospiteranno il PSV ormai fuori da tutto. Per andare agli ottavi l'Inter dovrà sicuramente battere il PSV e sperare che il Tottenham non faccia l'impresa in Spagna. Se i nerazzurri invece dovessero pareggiare con gli olandesi, sarà necessaria una contemporanea sconfitta degli Spurs con Messi e compagni. In caso di vittoria al Camp Nou, invece, il Tottenham manderebbe Spalletti in Europa League.

IL QUADRO DEL SORTEGGIO -

Cosa cambia arrivare primi o secondi? Ovvio, l'urna e la possibilità di essere testa di serie o meno in quel di Nyon. Ci sono già Barcellona, Real Madrid e Porto: i lusitani sono la miglior pesca possibile per le eventuali italiane seconde nel girone. Con ottime probabilità, oltre alla Juve, ci andranno Atlético Madrid, Bayern Monaco e Manchester City. Il girone del Napoli, come detto, è davvero il più imprevedibile di tutti. Già sicuro del secondo posto, oltre alla Roma, lo Schalke 04. Qualificate anche Ajax, Borussia Dortmund e ovviamente il Manchester United, tutte con possibilità (più o meno alte) di sognare il primo posto e il ruolo da testa di serie.