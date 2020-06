Champions, a Istanbul la finale del 2021. San Pietroburgo, Monaco e Londra slittano di un anno

Giorgio Marchetti, vice-segretario dell'UEFA, ha confermato che la final eight della Champions League 2019-2020 si svolgerà a Lisbona. Per questo motivo, le sedi scelte per le finali del 2020, 2021, 2022 e 2023 subiranno lo slittamento di un anno: Istanbul ospiterà la finale del 2021, San Pietroburgo quella del 2022, Monaco del 2023 e Londra del 2024.

🏟️ Istanbul, originally appointed to stage the 2020 #UCLfinal, will now host the 2021 final.

Venues for subsequent finals all agreed to host these a year later than originally planned.

🇵🇹 2020 Lisbon

🇹🇷 2021 Istanbul

🇷🇺 2022 St-Petersburg

🇩🇪 2023 Munich

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 2024 London pic.twitter.com/mVWJ1jqO7u

