Champions addio. Lazio, all-in per l'Europa League: campionato o coppa

"Fine delle speranze Champions? Penso di sì, dobbiamo fare la corsa per rimanere in Europa che può passare dalla Coppa Italia o arrivando settimi, abbiamo lo scontro diretto con il Torino, l'obiettivo è che l'Europa non passi solo dalla Coppa Italia ma anche dal campionato". Così il tecnico della Lazio Simone Inzaghi al termine della gara persa in casa con l'Atalanta. Un ko che di fatto ha estromesso definitivamente la Lazio dalla corsa per la Champions League.

Adesso per la Lazio resta l'obiettivo Europa League: tre gare da giocare con Cagliari, Bologna e soprattutto Torino all'ultima giornata, con i granata in piena corsa per l'Europa. Le speranze passano tutte dalla finale di Coppa Italia: con la vittoria di un trofeo la stagione dei biancocelesti assumerebbe tutto un altro significato. Certo, fra 10 giorni all'Olimpico arriva l'Atalanta. La stessa Atalanta che oggi, soprattutto nella ripresa, ha dimostrato di essere superiore ai ragazzi di Inzaghi.

Ovviamente nello scontro secco può succedere di tutto, ma la Lazio non può permettersi clamorosi cali di attenzione come successo a Wallace oggi o come successo qualche settimana fa con il clamoroso ko interno con il Chievo già retrocesso. La Champions è perduta, l'Europa ancora no. A patto di rimanere sempre concentrati.