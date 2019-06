© foto di www.imagephotoagency.it

"Il gol al primo minuto ha cambiato la partita, anche se il Liverpool non ne ha approfittato particolarmente. Sicuramente non è stata una partita brillante, ma credo che a Klopp vada bene così. Il Liverpool ha meritato di più arrivare in finale, il Tottenham ha avuto più fortuna ma alla fine ci è arrivato. Pochettino adesso lascerà il Tottenham? Non so che intenzioni possa avere Pochettino, sicuramente è reduce da un quinquennio importante". Parole e pensieri di Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale che, tramite 'Rai Sport', ha commentato la vittoria della Champions League da parte del Liverpool di Klopp.