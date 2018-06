Champions, cambia la distribuzione dei premi: una vittoria vale 2,7mln

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tuttosport in edicola scrive della distribuzione dei premi Champions che, dalla prossima edizione, vedrà cambiati alcuni criteri. Oltre alle solite voci, premi di partecipazione (al quale toccherà il 25% del totale), premi partita (30%) e market pool (15%), vengono introdotti i premi da risultati storici, che saranno assegnati sulla base delle classifiche dei coefficienti di rendimento decennali. Questi incideranno per il 30%, dunque la storia del club avrà un peso specifico importante insieme ai risultati sul campo, mentre perde peso il market pool. Nel dettaglio, ogni squadra che andrà alla fase a girone incasserà 15,25 milioni rispetto ai 12,7 del triennio precedente. Anche ogni singola gara porterà più soldi alle Società interessate: un pari passa da 500mila a 900 mila euro, la vittoria da 1,5 a 2,7 milioni di euro. Poi ci sono i passaggi del turno: 9,5 milioni per l’approdo agli ottavi, 10,5 per i quarti, per le semifinali, 15 alla finale e chi vincerà la Champions potrà portarsi a casa un totale di 19 milioni.