Champions, classifica gir. E: Bayern verso gli ottavi, Ajax secondo

© foto di J.M.Colomo

Il Bayern Monaco 'vede' gli ottavi di finale. I bavaresi hanno battuto l'AEK, portandosi a sei punti di vantaggio sul Benfica. La qualificazione, però, non è ancora aritmetica in quanto nel prossimo turno si giocherà proprio Bayern-Benfica, col match d'andata in Portogallo terminato 2-0 per i tedeschi. L'Ajax mantiene, intanto, la seconda posizione.

GRUPPO E

Le partite di questa sera:

Bayern Monaco-AEK Atene 2-0 (31' Lewandowski, 71' Lewandowski)

Benfica-Ajax 1-1 (29' Jonas, 61' Tadic)

La classifica

Bayern Monaco 10 punti

Ajax 8

Benfica 4

AEK Atene 0