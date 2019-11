© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Stasera, alla Eden Arena di Praga contro lo Slavia, servirà un’Inter in versione campionato perché i numeri che finora i nerazzurri hanno avuto in Serie A e in Champions League sono assai diversi. Non a caso - sottolinea il Corriere dello Sport - tra i confini nazionali la formazione di Conte ha una striscia aperta di 7 affermazioni in trasferta, mentre in Champions Handanovic e compagni hanno conquistato i tre punti lo scorso anno ad Eindhoven e da allora hanno messo in fila 4 ko, compresi gli ultimi due a Barcellona e a Dortmund.

Tiri nello specchio - Nelle prime 13 giornate di campionato la squadra ha concluso verso la porta avversaria una media di 17,8 volte a incontro e in 6,15 occasioni ha inquadrato lo specchio. Così facendo, oltre a poter contare sul terzo miglior attacco del torneo, sta viaggiando a una media di 2,23 reti segnate a incontro. In Europa, invece, le conclusioni verso la porta scendono a 11 di media con appena 4 nello specchio (1,5 i gol segnati di media).