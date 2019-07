Champions, ecco il 3° turno preliminare: Ajax-PAOK e Krasnodar-Porto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In attesa dell'inizio del secondo turno preliminare, la UEFA ha definito questa mattina gli accoppiamenti per il terzo turno preliminare della Champions League 2019/20, l'ultimo prima degli spareggi che danno accesso alla fase a gironi. Entrano in scena squadre del calibro dell'Ajax e il Porto. Come sempre, gli accoppiamenti vengono suddivisi tra squadra campioni e piazzate. Di seguito l'esito del sorteggio.

Champions path

CFR Cluj (ROU) / Maccabi Tel-Aviv (ISR) v Celtic (SCO) / Nõmme Kalju (EST)

Sutjeska (MNE) / APOEL (CYP) v Dundalk (IRL) / Qarabağ (AZE)

PAOK (GRE) v Ajax (NED)

Saburtalo (GEO) / GNK Dinamo (CRO) v Ferencváros (HUN) / Valletta (MLT)

Crvena zvezda (SRB) / HJK Helsinki (FIN) v The New Saints (WAL) / København (DEN)

Maribor (SVN) / AIK (SWE) v BATE Borisov (BLR) / Rosenborg (NOR)

League path

İstanbul Başakşehir (TUR) v Viktoria Plzeň (CZE) / Olympiacos (GRE)

Krasnodar (RUS) v Porto (POR) (RUS)

Club Brugge (BEL) v Dynamo Kyiv (UKR)

PSV Eindhoven (NED) / Basel (SUI) v LASK (AUT)