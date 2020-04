Champions ed Europa League, la Uefa pianifica i recuperi: Atalanta in campo a Ferragosto?

vedi letture

Il ritorno in campo sembra ancora lontano, la UEFA comincia a valutare le possibili date per il recupero delle gare di Champions League ed Europa League. Secondo Sky Sport, sono state già stilate le prime bozze di calendario. La Juventus s il Napoli giocherebbero le gare di ritorno dei quarti di finale il 7 e l’8 agosto, mentre l’Atalanta entrerà in scena l’11 o il 12 agosto per poi disputare il ritorno il 14 o il 15. 18, 19, 21 e 22 saranno le date delle semifinali di andata e ritorno, con finale il 29 allo stadio Ataturk di Istanbul.

Per quanto riguarda l’Europa League, Roma e Inter giocherebbero il 2 o il 3 d’agosto con il ritorno il 6. Il 10 e 13 agosto si giocheranno i quarti di finale, 17 e 20 le semifinali, con finale il 27 in Polonia, all’Arena di Danzica.