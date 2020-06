Champions ed Europa League, le ultime sulle sedi delle finali. Istanbul si sposta al 2021?

Lisbona è la gran favorita per la fase finale di questa Champions League, ma la decisione non è stata ancora presa. L’UEFA - sottolinea La Gazzetta dello Sport tornando sull'argomento - sta infatti valutando tutte le opzioni e l’Esecutivo del 17 sarà meno scontato di quanto s’immagini.

Format - Il minitorneo finale resta comunque l’opzione più probabile. Così si evitano i problemi dei viaggi (e i conseguenti rischi di contagio). Tutte le squadre raggruppate in una sede. Ma non è ancora deciso se “final four” o “final eight”, decisione legata anche all’andamento dei campionati nazionali e al tempo a disposizione per le coppe. I quarti potrebbero anche giocarsi nelle sedi previste.

Le sedi - Lisbona è la finale più “interessante” oggi: organizzata, con due stadi accoglienti, pochi rischi di contagio e buona fiscalità. Non è l’unica in lizza, anche se Francoforte sembra essersi arresa e Mosca (se mai è stata candidata) offre uno scenario meno rassicurante dal punto di vista sanitario. Per l’Europa League si parla con insistenza di Budapest e Ginevra. In ogni caso la fase finale dovrebbe disputarsi in una sede d’emergenza perché le città designate - Istanbul (Champions) e Danzica (Polonia) - sono preoccupate di dover ospitare una partita a porte chiuse con immaginabili conseguenze economiche (e non soltanto).

Spostamento - Quello che l’UEFA sta pensando - conclude La Gazzetta dello Sport - è spostare tutto di un anno, dopo le due soluzioni d’emergenza del 2020. Quindi Istanbul e Danzica si sposterebbero al 2021. San Pietroburgo e Siviglia al 2022, Monaco e Budapest al 2023.