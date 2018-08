Champions, girone H: la Juve di CR7 sfida lo United di Mou

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus parte con l'obiettivo di vincere la Champions. Non può essere altrimenti, dopo l'estate in cui i bianconeri hanno messo le mani sul cartellino di Cristiano Ronaldo. Il portoghese tornerà anche a Manchester per sfidare i reds del suo ex tecnico, José Mourinho. Lo stesso Special One, inoltre, si confronterà contro una formazione italiana senza dimenticare i suoi trascorsi all'Inter. Questo il sorteggio del Gruppo H della Champions League 2018-2019:

- Juventus

- Manchester United

- Valencia

- Young Boys