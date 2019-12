Paris Saint-Germain a valanga nell'ultima partita di Champions League, chiudendo come meglio non si poteva la fase a gironi. Questo nonostante le maggiori motivazioni del Galatasaray che ancora era in corsa per un posto in Europa League. Festeggia il Brugge, la cui sconfitta contro il Real Madrid è indolore: i belgi trovano il paracadute del secondo torneo continentale.

PSG-GALATASARAY 5-0 - 32' Icardi, 35' Sarabia, 46' Neymar, 63' Mbappé, 84' Cavani rig.

BRUGGE-REAL MADRID 1-3 - 53' Rodrygo (R), 55' Vanaken (B), 64' Vinicius (R), 90'+1 Modric

Classifica

PARIS SAINT-GERMAIN 16

REAL MADRID 11

BRUGGE 3

GALATASARAY 2