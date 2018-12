Champions, Gruppo A: Monaco delusione, Dortmund primo al fotofinish

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ci si aspettava maggiore equilibrio nel girone A di Champions League. E invece già al giro di boa era chiaro che Borussia Dortmund e Atlético Madrid staccassero il biglietto per gli ottavi di finale. Grande assente del torneo il Monaco, al secondo flop consecutivo nel massimo torneo continentale. La squadra del Principato ha vissuto il cambio di panchina in corsa, da Jardim a Henry, senza che la situazione migliorasse, anzi: lo 0-4 subito in casa contro il Brugge a inizio novembre ha sancito già l'addio definitivo all'Europa. Mina vagante di questa Champions League il Borussia Dortmund: i gialloneri hanno vinto il girone al fotofinish, forti del 4-0 all'Atlético che ha permesso agli uomini di Favre di avere la meglio negli scontri diretti degli iberici.

Monaco-Atlético 1-2

Brugge-Dortmund 0-1

Dortmund-Monaco 3-0

Atlético-Brugge 3-1

Brugge-Monaco 1-1

Dortmund-Atlético 4-0

Monaco-Brugge 0-4

Atlético-Dortmund 2-0

Atlético-Monaco 2-0

Dortmund-Brugge 0-0

Brugge-Atlético 0-0

Monaco-Dortmund 0-2

Classifica e verdetti

Borussia Dortmund 13 (agli ottavi come testa di serie)

Atlético Madrid 13 (agli ottavi, non testa di serie)

Brugge 6 (retrocesso in Europa League)

Monaco 1 (eliminato)