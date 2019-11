© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il girone A è ufficialmente chiuso per quel che riguarda la Champions League, con il Paris Saint-Germain che ha vinto il girone e il Real Madrid che ottiene la 17esima qualificazione consecutiva agli ottavi, da quando sono stati istituiti nel format di Champions (stagione 2003-04). In definitiva, la squadra di Zinedine Zidane può pescare la Juventus agli ottavi di finale. Rimane da stabilire chi fra Brugge e Galatasaray resterà almeno nell'Europa minore: in vantaggio i belgi sia per il punto in più, sia perché in caso di arrivo a pari punti hanno il vantaggio negli scontri diretti. Questo grazie alla rete di Diatta nei minuti di recupero questa sera a Istanbul.

GALATASARAY-BRUGGE 1-1 - 11 Buyuk (G), 92' Diatta (B)

REAL MADRID-PARIS SG 2-2 - 17' e 79' Benzema (R), 81' Mbappé (P), 83' Sanabria (P)

Classifica:

PARIS SAINT-GERMAIN 13

REAL MADRID 8

BRUGGE 3

GALATASARAY 2