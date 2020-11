Champions, gruppo A. Risultati e classifica: Bayern inarrestabile, il Salisburgo è ultimo

vedi letture

Terza vittoria in altrettante partite per il Bayern Monaco campione d'Europa. Sul campo del Red Bull Salisburgo, la squadra di Flick ha avuto la meglio vincendo 6-2: per i bavaresi, oltre a un'autorete di Kristensen, a segno Lewandowski (doppietta), Boateng, Sanè, Hernandez.

L'Atletico Madrid non è riuscito a passare sul campo della Lokomotiv Mosca. La squadra di Simeone è andata in vantaggio al 18' grazie al difensore Gimenez ma s'è fatto riprendere al 25' da Miranchuk, bravo a trasformare il rigore concesso dall'arbitro Bastien.

Risultati finali

Lokomotiv Mosca-Atletico Madrid 1-1

Red Bull Salisburgo-Bayern Monaco 2-6

Classifica gruppo A dopo 3 partite

Bayern Monaco 9 punti

Atletico Madrid 4

Lokomotiv Mosca 2

Red Bull Salisburgo 1