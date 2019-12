© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Gruppo A di Champions League è già delinato: il Paris Saint-Germain ha vinto il suo girone e il Real Madrid è qualificato come secondo in classifica. Tutto l'interesse resta per un posto in Europa League con Brugge e Galatasaray a contenderselo. I belgi sono favoriti, per via del punto di vantaggio ma anche perché in caso di arrivo a pari punti hanno la meglio negli scontri diretti (0-0 in Belgio, 1-1 in Turchia). Infine, l'ultima giornata riserva alla squadra di Philippe Clement una partita in casa mentre il Galatasaray di Terim andrà a giocare a Parigi.

Programma

BRUGGE-REAL MADRID domani alle 21

PSG-GALATASARAY domani alle 21

Classifica

PARIS SAINT-GERMAIN 13

REAL MADRID 8

BRUGGE 3

GALATASARAY 2