Il Bayern vince il gruppo B di Champions League giocando a tennis contro lo Stella Rossa. Spicca la quaterna di Robert Lewandowski, segnata in tredici minuti: la più veloce della storia della Champions League. Il polacco è il secondo ad aver segnato almeno in due occasioni 4 gol nel torneo, dopo Leo Messi. E ora è capocannoniere, con 10 gol in 5 partite. Secondo posto e qualificazione per il Tottenham: questo è il primo traguardo ottenuto da Josè Mourinho, che siede sulla sesta panchina differente in Champions League: solo Ancelotti con 8 ha fatto meglio. Parte male contro l'Olympiacos, poi la ribalta nella ripresa. Doppietta di Kane, 20 gol in 24 partite nel torneo: è il giocatore che ha impiegato meno gare per arrivare a questo traguardo, battendo Del Piero. Stella Rossa e Olympiacos si giocheranno nell'ultimo turno l'accesso in Europa League.

STELLA ROSSA-BAYERN 0-6 - 14' Goretzka, 53' rig, 60', 64' e 67' Lewandowski, 89' Tolisso

TOTTENHAM-OLYMPIACOS 4-2 - 6' El-Arabi (O), 19' Semedo (O), 45'+1 Alli (T), 50' e 77' Kane (T)

Classifica:

BAYERN 15

TOTTENHAM 10

STELLA ROSSA 3

OLYMPIACOS 1