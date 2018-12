Champions, gruppo B: Inter, amaro ritorno. Spurs salvati dal PSV

© foto di PHOTOVIEWS

Tanto rumore per nulla nel Gruppo B di Champions: il Barcellona pur senza diversi titolari ferma il Tottenham ma l'Inter riesce a non approfittarne, facendosi bloccare dal PSV già eliminato. Termina così con un'amara retrocessione il ritorno in Champions League della Beneamata che sembrava avere dopo le prime due giornate la qualificazione in tasca. Ringraziano gli Spurs che si qualificano per il secondo anno consecutivo agli ottavi di finale mentre non è mai stata messo in discussione il passaggio di turno del Barcellona e nemmeno il suo primo posto. Finisce l'avventura europea del PSV tra gli applausi: gli olandesi si tolgono la soddisfazione di aver ottenuto due punti in un girone a dir poco proibitivo.

Inter-Tottenham 2-1

Barcellona-PSV 4-0

PSV-Inter 1-2

Tottenham-Barcellona 2-4

PSV-Tottenham 2-2

Barcellona-Inter 2-0

Tottenham-PSV 2-1

Inter-Barcellona 1-1

Tottenham-Inter 1-0

PSV-Barcellona 1-2

Barcellona-Tottenham 1-1

Inter-PSV 1-1

Classifica e verdetti

Barcellona 14 (agli ottavi come testa di serie)

Tottenham 8 (agli ottavi, non testa di serie)

Inter 8 (retrocesso in Europa League)

PSV 2 (eliminato)