Champions, gruppo B: Shakhtar in Europa League, vendicata la manita di agosto

Pazza Inter, ancora una volta. Vince a Monchengladbach, poi non approfitta delle belle notizie in arrivo da Madrid, dove il Real alla faccia delle voci di biscotto fa il suo e chiude la pratica in poco più di mezz'ora. I tedeschi non reagiscono, rischiano di soccombere e non resta loro che sperare in un pari da San Siro. Che avviene. E allo Shakhtar, nonostante la doppia vittoria nel girone contro il Real Madrid, va anche bene: gli ucraini scendono in Europa League, come un anno fa quando poi vennero eliminati a un passo dalla finale dai nerazzurri. Allora fu manita per gli uomini di Conte, stavolta riescono a non incassare alcun gol in entrambi gli incontri. E consumano così la loro vendetta.

I risultati del Gruppo B:

INTER-SHAKHTAR 0-0

REAL MADRID-BORUSSIA MONCHENGLADBACH 2-0 - 9' e 32' Benzema

Classifica finale:

Real Madrid 10

Borussia Monchengladbach 8

Shakhtar 8

Inter 6