Champions, gruppo C: Liverpool in testa, Napoli insegue

© foto di Imago/Image Sport

Il Liverpool, al termine di una partita spettacolare, ottiene la vittoria contro il PSG. 3-2 il punteggio finale in favore dei Reds, con Firmino che ha regalato la vittoria alla squadra di Klopp in pieno recupero.

Nell'altra sfida il Napoli non va oltre lo 0-0 sul campo della Stella Rossa. Un pareggio che per il momento regala il secondo posto nel girone agli azzurri, che adesso dovranno andare a cercare punti contro squadre blasonate come Liverpool e PSG.

RISULTATI

Liverpool-PSG 3-2

(30' Sturridge, 36' Milner, 40' Meunier, 83' Mbappè, 90+2' Firmino)

Stella Rossa-Napoli 0-0