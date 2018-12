Champions, Gruppo C: PSG primo con fatica. Napoli, torneo maledetto

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Paris Saint-Germain vince il Gruppo C con grandissima fatica e solamente all'ultima giornata. Torneo in salita per gli uomini di Tuchel, sconfitti all'esordio e fermati dal Napoli nella doppia sfida. Alla fine si rivela decisivo ai fini delle sorti del girone il gol di Angel di Maria nei minuti di recupero della sfida contro i partenopei. Champions League decisamente maledetta per gli azzurri a cui è stata fatale l'unica sconfitta rimediata, quella all'ultima giornata. Il Liverpool finalista dello scorso anno chiude la fase a gironi come l'aveva aperta: con una pesantissima vittoria che annulla così il clamoroso ko di Belgrado a novemnbre. Applausi per lo Stella Rossa: alzi la mano chi aveva immaginato potesse uscire dalla fase a gironi con un punto. Figurarsi con quattro.

Stella Rossa-Napoli 0-0

Liverpool-PSG 3-2

PSG-Stella Rossa 6-1

Napoli-Liverpool 1-0

Liverpool-Stella Rossa 4-0

PSG-Napoli 2-2

Stella Rossa-Liverpool 2-0

Napoli-PSG 1-1

Napoli-Stella Rossa 3-1

PSG-Liverpool 2-1

Liverpool-Napoli 1-0

Stella Rossa-PSG 1-4

Classifica e verdetti

Paris Saint-Germain 11 (agli ottavi come testa di serie)

Liverpool 9 (agli ottavi, non testa di serie)

Napoli 9 (retrocesso in Europa League)

Stella Rossa 4 (eliminato)