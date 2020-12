Champions, gruppo D: Ajax, seconda retrocessione di fila. Midtjylland chiude in bellezza

Per la seconda volta nella storia, l'Atalanta accede agli ottavi di finale di Champions League. Come l'anno scorso chiude al secondo posto dietro ai campioni d'Inghilterra in carica e sarà nuovamente presente al sorteggio di Nyon del 14 dicembre. Non sarà testa di serie, ma poco importa: Bayern, Borussia Dortmund, Chelsea, Manchester City e Paris Saint-Germain le possibili avversarie, aspettando il Gruppo B. Liverpool testa di serie, Ajax retrocesso per il secondo anno consecutivo in Europa League. Il Midtjylland era già eliminato, ma nel caso dei danesi l'importante era partecipare. E il pari con cui ha fermato i reds questa sera vale come una vittoria.

Ajax-Atalanta 0-1 - 85' Muriel

Midtjylland-Liverpool 1-1 - 1' Salah (L), 62' Scholz (M)

La classifica finale del Gruppo D

Liverpool 13

Atalanta 11

Ajax 7

Midtjylland 2