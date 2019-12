© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il gruppo D di Champions League ha già due verdetti emessi: Juventus qualificata come prima in classifica e Lokomotiv Mosca fuori da tutto. Atlético Madrid e Bayer Leverkusen si giocano un posto agli ottavi di finale di Champions col paracadute Europa League nel peggiore dei casi. Colchoneros forti del punto di vantaggio e anche di una posizione favorevole negli scontri diretti (1-0 al Wanda Metropolitano per gli spagnoli, 2-1 per i tedeschi alla BayArena). In definitiva l'unico modo per il Leverkusen per passaggio del turno è vincere contro la Juventus e sperare che l'Atlético Madrid non vinca in casa contro un demotivato Lokomotiv Mosca.

Programma

ATLETICO MADRID-LOKOMOTIV MOSCA domani ore 21

LEVERKUSEN-JUVENTUS domani ore 21

Classifica

JUVENTUS 13

ATLETICO 7

LEVERKUSEN 6

LOKOMOTIV 3