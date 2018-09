Champions, gruppo D: Galatasaray in testa, pari fra Schalke e Porto

© foto di Image Sport

Vittoria netta del Galatasaray, che batte 3-0 la Lokomotiv Mosca e vola in testa al gruppo D. Turchi in vetta in solitaria, visto che la sfida fra Schalke 04 e Porto è finita 1-1.

RISULTATI

Galatasaray-Lokomotiv Mosca 3-0

(9' Rodrigues, 67' Derdiyok, 90+4' Inan)

Schalke 04-Porto 1-1

(64' Embolo, 75' Otavio)