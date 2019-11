Champions, gruppo D: Juve agli ottavi, Atletico Madrid rimandato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus strappa a Mosca il pass per gli ottavi di finale di Champions League, mentre l'Atlético Madrid rimanda il discorso: gli spagnoli perdono infatti in casa del Bayer Leverkusen, che a questo punto tiene aperta la possibilità di una qualificazione. Tornando ai bianconeri di Sarri, sarà decisiva la prossima sfida casalinga proprio all'Atletico per blindare il primo posto.

Lokomotiv Mosca-Juventus 1-2 - (12' Miranchuk; 3' Ramsey, 90'+3 Costa)

Bayer Leverkusen-Atlético Madrid 2-1 -(41' Thomas [aut.], 55' Volland; 90'+4 Morata)

La classifica

Juventus 10 punti

Atlético Madrid 7

Lokomotiv Mosca 3

Bayer Leverkusen 3