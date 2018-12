Champions, Gruppo D: Porto e Schalke tra le grandi. Terim sogna il 2000

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giornata utile solo per stabilire chi sarebbe rimasto in una competizione continentale attraverso il salvagente dell'Europa League: sorride il Galatasaray, nonostante il ko casalingo contro il Porto. La squadra di Fatih Terim accede ai sedicesimi di finale di quella che fu la Coppa UEFA e che la squadra turca vinse nel 2000, proprio con l'Imperatore in panchina. Lokomotiv beffata a Gelsenkirchen al 91' ma non sarebbe cambiato nulla nemmeno in caso di pareggio, col Galatasaray in vantaggio sui russi negli scontri diretti. Prima fase del torneo eccellente per il Porto, per il terzo anno consecutivo qualificato agli ottavi di Champions. Schalke che fa parte delle migliori 16 d'Europa dopo 4 anni.

Schalke-Porto 1-1

Galatasaray-Lokomotiv 3-0

Lokomotiv-Schalke 0-1

Porto-Galatasaray 1-0

Galatasaray-Schalke 0-0

Lokomotiv-Porto 1-3

Porto-Lokomotiv 4-1

Schalke-Galatasaray 2-0

Lokomotiv-Galatasaray 2-0

Porto-Schalke 3-1

Galatasaray- Porto 2-3

Schalke-Lokomotiv Mosca 1-0

Classifica e verdetti

Porto 16 (agli ottavi come testa di serie)

Schalke 11 (agli ottavi, non testa di serie)

Galatasaray 4 (retrocesso in Europa League)

Lokomotiv Mosca 3 (eliminato)